Aalsmeerse maffiabroers voor 30 miljoen euro geplukt

Vincenzo Crupi en zijn broer Rocco werden in september 2015 gearresteerd. Uit een groot Nederlands-Italiaans politieonderzoek bleek dat de broers de bloemenhandel jarenlang gebruikten als een dekmantel voor de smokkel van cocaïne. Het witte poeder kwam in Nederland binnen en werd samen met ladingen tulpen en chrysanten per vrachtwagen naar Italië vervoerd.

Uit financieel onderzoek van de politie blijkt dat de broers miljoenen euro’s hebben verdiend. Volgens Italiaanse media heeft justitie beslag gelegd op 13 bloemenbedrijven, 22 appartementen, 21 winkels, 2 hotels (in Rome en in Arezzo). Die bedrijven bevonden zich in heel Italië. Ook in Zuid-Amerika heeft de politie beslag laten leggen op stukken grond.

Dubbelrol

Vincenzo Crupi stond in Aalsmeer jarenlang bekend als een hardwerkende bloemenhandelaar, die voor dag en dauw opstond om naar de veiling te gaan. In het geheim geplaatste microfoons in zijn bedrijf legden zijn dubbelrol vast. Hij bleek een belangrijke rol te spelen in de gevreesde Commissoclan uit Siderno.

De Aalsmeerse bloemenveiling heeft vaker last van maffia-invloeden. Met enige regelmaat bestellen Italiaanse bedrijven grote partijen bloemen die ze niet afrekenen. Als Nederlandse bloemenhandelaren hun geld proberen terug te halen, blijkt de maffia erachter te zitten.

Rooftocht