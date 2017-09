Aalten in shock na overlijden 7-jarig voetballertje

Gerben Houwers is woordvoerder van de voetbalschool. Hij is kapot van het nieuws. ,,Thijn was in eerste instantie nog aanspreekbaar. Niemand had in de gaten dat het zo heftig zou worden. Wel is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht.’’



Het plotselinge overlijden is keihard aangekomen. ,,Het is het meest verschrikkelijke wat je als club kan overkomen. En nog meer als ouders. We hebben goed contact. We delen het verdriet met z'n allen.’’



Vorige week maakte Houwers kennis met de vader van Thijn. ,,Zijn zoontje zou bij ons gaan voetballen. Dan is het altijd even aftasten. Waar kan hij het beste spelen, hoe gaat het, wie is Thijn. En dan dit. Hij was nog niet eens officieel lid.’’