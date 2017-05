Aantal 100-plussers afgelopen twintig jaar verdubbeld

Vrees voor chaos als laptops worden geweerd op Europese vluchten

13:49 Wanneer de VS een verbod op het meebrengen van laptops als handbagage doorzet kan dat wel eens tot ‘chaos’ op vliegvelden leiden. In vergelijking met een dergelijke ban voor alle vluchten uit Europa is het bestaande verbod nog niets. Het verbod dat nu al geldt, treft zo’n 50 vluchten per dag uit 10 steden, voornamelijk uit het Midden-Oosten.