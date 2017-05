Aantal meldingen van discriminatie in 2016 hetzelfde gebleven

De statistieken staan in het jaarrapport over discriminatiecijfers dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd door minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie). Het is gemaakt door discriminatiekenniscentrum Art. 1 in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de politie.

Opvallend is dat het aantal aangiftes bij de politie is gedaald, terwijl er bij de antidiscriminatiebureaus meer meldingen zijn geregistreerd. De onderzoekers hebben hier nog geen goede verklaring voor.

Veel van de incidenten in 2016 hadden te maken met herkomst. Bij de door de politie geregistreerde gevallen was dat 39 procent. Van deze in totaal 1723 incidenten had bijna de helft weer te maken met de donkere huidskleur van het slachtoffer. Het kan daarbij gaan om scheldpartijen met woorden als neger, aap of zwarte of bekladdingen met de term White Power.