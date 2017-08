Aboutaleb: Spaans busje met gasflessen aangetroffen in Rotterdam

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft vanavond een persconferentie gegeven over de terreurdreiging in Rotterdam. In de omgeving van de Maassilo werd een Spaans busje met gasflessen aangetroffen. Het busje wordt door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie doorzocht. Volg de ontwikkelingen via ons liveblog.