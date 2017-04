Action roept pluche speelgoedbeertjes terug

Amsterdams 'stu­den­ten­ka­mer­tje' (15m2) verkocht voor meer dan 1,5 ton

11:52 Het hele appartementje is 5,66 meter lang en 2,62 meter breed. Slapen moet op een slaapbank, en tussen de keuken en de badkamer zit ongeveer 1 meter ruimte. Maar, het uitzicht over de Prinsengracht in hartje Amsterdam mag er wezen.