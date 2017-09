Advocaat ergert zich aan overwinningsfilmpje Gullit

Nederland heeft zich zondagavond groen en geel geërgerd aan de wedstrijd Nederland-Bulgarije, maar assistent-bondscoach Ruud Gullit heeft wel genoten, zo blijkt uit een filmpje na de overwinning. Daarin zegt Gullit blij te zijn met een 'fantastic game'. Bondscoach Dick Advocaat is daarentegen helemaal niet blij, zo zegt hij tegen de NOS. Hij kan zich ook niet voorstellen dat Gullit dit filmpje heeft gemaakt. ,,Ik vind het heel vreemd, dat zal ik hem ook wel zeggen. Of ik een hartig woordje met Gullit ga praten? Dat lijkt me wel verstandig.'' Een woordvoerder van de KNVB wil niet reageren op de uitspraken.