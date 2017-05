Advocaat Pool die Heesche peuter doodreed: 'Hij heeft nog steeds écht spijt'

HEESCH - Sebastiaan D., de Pool die onder andere veroordeeld werd voor het doodrijden van de tweejarige Ize Derijks uit Heesch, heeft nog altijd heel veel berouw, zo benadrukt zijn advocaat Rick Engwegen vandaag. ,,Ik heb hem een paar keer uitgebreid gesproken en hij is zich zeer bewust van het leed dat hij veroorzaakt heeft. Hij zal daar de rest van zijn bestaan last van hebben.’’

Dat de Pool eerder dit jaar in de gevangenis een verzoek indiende om eerder vrij te komen, heeft volgens Engwegen dan ook niks te maken met een gebrek aan medeleven met de nabestaanden. ,,Hij maakt gewoon gebruik van de mogelijkheden die er zijn voor speciale persoonlijke omstandigheden. Een van die mogelijkheden is: de aanstaande geboorte van een kind. En mijn cliënt wilde heel graag bij de bevalling van zijn vrouw in Polen zijn.’’ Het kind, waar het om gaat, is inmiddels geboren en vader is sinds april inderdaad bij moeder en baby.

Emoties

Raadsman Engwegen wil benadrukken dat zijn cliënt geen speciale behandeling krijgt omdat hij buitenlander is. ,,Voor een Nederlandse gedetineerde was het oordeel precies zo uitgepakt; alleen heet dat dan ‘voorwaardelijke invrijheidstelling’ en heet dat bij buitenlanders ‘vervroegde strafonderbreking’. Engwegen is niet verbaasd dat er opnieuw ophef is ontstaan over de, ook in de ogen van sommige politieke partijen, geringe celstraf die zijn cliënt uiteindelijk heeft uitgezeten. ,,Ik heb daar begrip voor. Bij deze zaak komen natuurlijk veel emoties kijken.’’

De advocaat vindt echter niet dat politici hun pijlen moeten richten op de betreffende Raad voor Strafrechtstoepassing, die het oordeel voor de strafonderbreking heeft geveld. ,,Die Raad voert slechts de regels uit die we in Nederland met elkaar hebben afgesproken. Als de politiek die regels voor voorwaardelijke invrijheidstelling of strafonderbreking veranderd wil zien, zal dat vanuit de politiek zelf moeten komen.’’ Het CDA doet daar inmiddels ook een voorstel toe.

Quote Ook mijn cliënt zal de last van deze tragedie zijn hele leven moeten dragen Advocaat Sebastiaan D.

Engwegen vindt niet dat zijn cliënt nu ‘makkelijk’ wegkomt met het misdrijf, waarbij drie doden vielen. ,,Zoals gezegd zal hij de last van deze tragedie zijn hele leven moeten dragen. En; hij zal bijvoorbeeld ook nooit meer terug mogen keren naar Nederland. Als hij dat toch doet, moet hij de zes maanden, die hij nu eerder vrij is, alsnog uitzitten.’’ Engwegen weet niet of zijn cliënt nog van plan is om een blijk van mededogen naar de nabestaanden te sturen. ,,Daarover moet ik u het antwoord schuldig blijven.’’

De Poolse Sebastiaan D. reed op 19 mei 2013 de 2-jarige Ize Derijks en haar grootouders in het Limburgse Meijel door te hard rijden dood. Hij kreeg eerst een taakstraf, wat tot grote woede bij Ize’s vader, Erik Derijks, leidde. Derijks gooide met een stoel naar de rechtbank; dat filmpje haalde het nieuws, en leidde tot een verhitte discussie over de hoogte van straffen bij dit soort misdrijven. Sebastiaan D.’s vandaag bekend gemaakte vervroegde vrijlating leidt opnieuw tot veel ophef.