Afplakgedrag vrijmarkt Koningsdag houdt gemoederen flink bezig

De vrijmarkt op Koningsdag begint pas overmorgen maar toch is er alweer volop discussie over het afplakken van stukken straat. Zo roept de gemeente Velsen op om geen ducttape te gebruiken, hoopt Amsterdam inwoners met een filmpje op andere gedachten te brengen en 'corrigeert' een reclamebureau het woordje 'bezet'.

In haar huis-aan-huisblad De Jutter/De Hofgeest vraagt de gemeente Velsen speciale aandacht voor de tape die inwoners gebruiken bij het markeren van verkoopplekken in aanloop naar de vrijmarkt op Koningsdag. 'Dringend verzoek om de tape na afloop weer weg te halen. Iedere deelnemer dient de ingenomen plaats weer schoon achter te laten', luidt het in de voorwaarden voor deelname aan de vergunningsvrije vlooienmarkt.

Geen verbod

Met 'tape' doelt de gemeente vooral op ducttape, een sterk en waterdicht soort plakband op textielbasis. ,,Bij het lostrekken ervan blijven lijmresten achter die de tegels beschadigen in de Lange Nieuwstraat, onze vernieuwde winkelstraat. We vragen inwoners daarom terughoudend te zijn met dit soort tape en in plaats daarvan voorbeeld schilderstape te gebruiken dat geen sporen achterlaat", zegt woordvoerder Edwin van 't Hart. De gemeente kan het gebruik van ducttape volgens hem niet verbieden omdat het niet in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat. ,,We willen er ook niet speciaal op controleren."

Quote Mensen lopen er overheen in de aanloop naar Koningsdag en zitten er tijdens de vrijmarkt de hele dag op waardoor het kwaad al is geschied Johan Zwakman, voorzitter wijkplatform IJmuiden-Noord De oproep van de gemeente volgt op een verzoek van het Wijkplatform IJmuiden-Noord. Voorzitter Johan Zwakman pleitte twee jaar geleden al voor het niet meer gebruiken van ducttape. ,,Mensen lopen eroverheen in de aanloop naar Koningsdag en zitten er tijdens de vrijmarkt de hele dag op waardoor de tape extra goed vast komt te zitten en het kwaad eigenlijk al is geschied." Hij had liever gezien dat de gemeente een ducttape-verbod had opgenomen in de APV dan ervoor te waarschuwen. ,,Zonder zo'n verordening kun je niet handhaven en zal het er op neerkomen dat de gemeente de resten weer met hogedrukreinigers moet verwijderen."

Edam-Volendam

In Edam-Volendam vecht Fred Seeboldt al jaren tegen het gebruik van ducttape bij het reserveren van plekken voor de vrijmarkt. Die vlooienmarkt vindt niet plaats op Koningsdag maar op de jaarlijkse Waterdag in augustus. Seeboldt riep de gemeente destijds uit tot 'crisisgebied' en begon een blog over de tape en maakte er foto's van. ,,Zelfs al zou er een verbod in de APV staan, je houdt altijd mensen die zich er niks van aantrekken. Wat dat betreft leven we in een bananenrepubliek", verzucht hij.

Bewustmakingscampagne

De gemeente Amsterdam probeert deelnemers aan de vrijmarkt ervan bewust te maken dat de tape moeilijk te verwijderen is. ,,Omdat we ervan uitgaan dat mensen uit gewoonte toch tape gebruiken, hebben we een filmpje gemaakt dat is verspreid op social media. Daarnaast is er in het stadsdeel Centrum ook een Anti Plak en Klad team aan het werk dat zo snel en veel mogelijk tape en andere rommel zal proberen op te ruimen", zegt woordvoerder Diana Landveld. ,,Formeel zou hierop gehandhaafd kunnen worden maar tijdens Koningsdag zetten wij onze handhavingscapaciteit in op zaken die prioriteit hebben tijdens zo een drukke dag."

Handhaving

Quote Mensen van stadstoezicht maken in de aanloop naar de vrijmarkt rondes en verwijderen de ducttape. De ervaring leert dat het steeds minder wordt gebruikt Lies Volbeda, woordvoerder gemeente Leeuwarden De gemeente Leeuwarden ervaart ducttape ook als een probleem maar handhaaft als een van de weinigen wél op het gebruik ervan. ,,In de aanloop naar de vrijmarkt worden door onze mensen van stadstoezicht een aantal rondes gemaakt. Ducttape wordt weggehaald. Als er mensen worden getroffen die aan het plakken zijn, worden zij geattendeerd op het feit dat deze tape niet mag worden gebruikt en waarom dat is. Er worden geen bekeuringen uitgedeeld", laat woordvoerder Lies Volbeda weten in een schriftelijke reactie. De ervaring leert volgens haar dat ducttape steeds minder wordt gebruikt.

'Vrij voor'

In Amsterdam ligt naast de ducttape ook het woordje 'bezet' onder vuur dat afplakkers aanbrengen in het geclaimde straatgedeelte. Amsterdammer Tim ten Dam vindt het woord haaks op de vrijheid staan die de vrijmarkt mogelijk maakt. ,,Ik bedacht me vorige week ineens dat het gek is dat we de straat bezetten op een dag dat we feest vieren. Helemaal in aanloop naar de Nationale Donderherdenking. Ik las toen op internet dat er bij de gemeente vaker klachten over binnenkomen", verklaarde hij tegenover de Amsterdamse televisiezender AT5.

Volledig scherm Amsterdammer Tim ten Dam startte een campagne waarbij het woord 'bezet' met oranje tape wordt over geplakt met 'vrij voor'. © Vrijvanbezet.nl

In een poging mensen bewust te maken van deze tegenstrijdigheid, trok hij met zijn collega's van een reclamebureau afgelopen weekend door de stad om 'bezet' met oranje tape over te plakken met 'vrij voor'. Het doel is om uiteindelijk nergens op straat meer 'bezet' te zien. De actie wordt volgens Ten Dam ondersteund door het Amsterdams 4 en 5 mei comité.

Ongepast