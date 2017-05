Afvalverwerker ARN gaat energie halen uit poepluiers

Met behulp van Duitse techniek is het afgelopen jaar in het klein al proefgedraaid. ,,We hebben een nieuwe installatie ontwikkeld, waarin we uiteindelijk 27.000 ton luiers per jaar willen recyclen”, zegt ARN-directeur Gerard van Gorkum. ,,Dat gebeurt in drie grote vaten waar de poep en de plas onder hoge druk en hoge temperaturen worden gescheiden van het plastic. Belangrijk is ook dat we alle bacteriën doden en vrijwel alle medicijnresten.”



Als de Weurtse methode een succes wordt, gaat mede-initiatiefnemer Elsinga Beleidsplanning en Innovatie (EBI) het systeem op een handvol andere plekken in Nederland uitrollen. De ARN krijgt haar volle babyluiers straks onder meer aangeleverd via een aantal gemeenten in de regio’s Nijmegen en De Vallei (Ede-Wageningen); kinderdagverblijven gaan voor jonge ouders als inzamelpunten fungeren. De volle incontinentieluiers worden door luierproducenten ingezameld bij verpleeghuizen en ziekenhuizen.



Vieze luiers vormen nu nog 8 tot 12 procent van ons restafval. Ze gaan nu gewoon de vuilverbrander in. Het van oorsprong Canadese bedrijf KnoWaste, rond de eeuwwisseling neergestreken in Arnhem, deed ook aan luierrecycling maar ging in 2007 op de fles.