Agent betrapt op seks met minderjarige prostituee 'Candy'

De agent moest zich pas vandaag melden bij de rechtbank in Amsterdam. Huilend en schuldbewust gaf hij aan veel spijt te hebben van zijn beslissing om, nadat zijn toenmalige vriendin vreemd was gegaan, op de sekssite www.kinky.nl een vrouw te bestellen. In de advertentie stond dat 'Candy' 19 jaar oud was, maar dat lag toch anders. Toen de twee seks hadden in Diemen, was de jonge vrouw 17 jaar, elf maanden en een week. Drie weken later zou de daad van de agent niet meer strafbaar zijn geweest. Seks met een minderjarige prostituee is altijd bij wet verboden. Pas bij 18 jaar is het niet meer strafbaar.

Slachtoffers

Volgens de officier van justitie had juist de agent beter moeten weten. Zo had hij niet eens gevraagd hoe oud ze was, laat staan dat hij meer pogingen had ondernomen om achter haar echte leeftijd te komen. Volgens de officier bestaan minderjarige prostituees ook niet, 'er bestaan in dit soort zaken alleen maar kinderen die slachtoffer worden van ontucht en door de wet beschermd dienen te worden omdat de ze consequenties van hun keuzes niet kunnen overzien'.

De advocaat van de verdachte plaatst enkele vraagtekens bij het verhaal van het OM. Volgens de raadsman is het raar dat de wet een slachtoffer dient te beschermen, maar dat de politie helemaal niet ingreep toen uit telefoontaps bleek dat de man een afspraakje had gemaakt met het meisje. De advocaat gebruikte daarom ook het woord 'lokhoer' in deze kwestie en stipte verder aan dat het slachtoffer in deze zaak bij de onderzoeksrechter nog had gezegd dat ze zich helemaal geen slachtoffer voelt.

Volgens de agent is hij niet ontslagen bij de politie 'omdat de leiding de nuances van de zaak ziet' en er is gekeken naar zijn tot nu toe 'perfecte staat van dienst'.