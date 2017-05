Al 2,5 miljoen deelnemers aan extra trekking Staatsloterij

In het akkoord is ook een vergoeding opgenomen voor deelnemers van claimstichtingen, plus een donatie van 500.000 euro van de Staatsloterij aan drie goede doelen.

Inmiddels hebben 60.000 deelnemers van claimstichtingen Staatsloterijschadeclaim en Loterijverlies zich aangemeld voor de extra trekking en/of de vergoeding. Verder uitsplitsen is nog niet mogelijk, zegt een woordvoerder van de Staatsloterij. Loterijverlies treedt op namens 140.000 mensen, Staatsloterijschadeclaim vertegenwoordigt 6.000 gedupeerden.

Goedmaker

De gratis trekking is bedoeld als goedmaker voor het feit dat de Staatsloterij tussen 2000 en 2008 deelnemers misleidde over de winstkansen. In de trekkingen in die periode bleken ook niet-verkochte loten mee te draaien. De Staatsloterij werd hiervoor in 2015 door de Hoge Raad veroordeeld.

De gratis loterij voor deelnemers uit de periode 2000-2008 is onderdeel van het akkoord tussen de Staatsloterij en Staatsloterijschadeclaim. De andere claimorganisatie, Loterijverlies van Ferdy Roet, is het niet eens met deze constructie. Roet, die de zaak over de misleiding ooit aanspande, vindt dat de Staatsloterij de bedrogen deelnemers uit 2000-2008 het geld van al hun gekochte loten moet terugbetalen en wilde daarom de gratis trekking verhinderen.

Rechter

Om dat te bereiken daagde Loterijverlies de Kansspelautoriteit voor de rechter, omdat zij toestemming gaf voor deze gratis trekking. De rechtbank oordeelde in zijn nadeel.