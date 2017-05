Alle bevrijdingsfestivals op een rij

Rijkste Nederlanders geven kwart miljard euro weg

8:25 Dertig vermogende families in Nederland doneerden in 2015 samen bijna een kwart miljard euro aan liefdadigheid. De familie Brenninkmeijer, de rijkste familie van Nederland en eigenaar van onder meer C&A, was met 102,5 miljoen euro de gulste gever in de filantropische Top 30, die NRC heeft samengesteld.