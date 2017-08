Als Jimmy F. pech heeft 12 weken cel: 'Ook grap wordt bestraft'

Het kan knap lastig worden voor de 22-jarige Brabander die is opgepakt in verband met de terreurdreiging bij de Maassilo in Rotterdam. Ook al zou de man als grap een dreigende tekst op internet hebben gezet, dan kom je daar niet zomaar mee weg. Als hij pech heeft, riskeert hij zeker twaalf weken cel.

Dat zegt advocaat André Seebregts uit Rotterdam, die is gespecialiseerd in terrorismezaken.

De maatstaf voor een straf is volgens de advocaat dat de gedane actie redelijkerwijs kan worden opgevat als bedreiging. ,,Maar we weten niet wat de inhoud van de boodschap was waarop de veiligheidsdiensten aansloegen'', zegt Seebregts desgevraagd. Hij is niet zelf betrokken bij de kwestie.

In ieder geval werd het serieus genomen, want de Rotterdamse autoriteiten besloten woensdag een popconcert in de Maassilo in de stad af te blazen. De politie stond op scherp, een Spaanse chauffeur werd aangehouden en er is een groot onderzoek gestart. Uren later werd de Brabander thuis in Zevenbergen door een arrestatieteam opgepakt.

Lat ligt laag

De vraag is in hoeverre iemand deze commotie kan voorzien, stelt Seebregts. Dat kan voor de rechter reden zijn de straf te verzwaren. Vaak volgt na bedreiging een boete, als het de eerste keer gebeurt. Maar de lat ligt volgens de advocaat in deze tijden van terroristische aanslagen erg laag.



,,Het Openbaar Ministerie treedt streng op en de rechters gaan daarin mee. Alles wordt nu zwaarder aangepakt'', zegt de advocaat. Zo kun je op vliegvelden geen grap over bommen maken. Ook werd er eens een jongen door een antiterreureenheid uit een trein gehaald die zich had opgesloten op het toilet. ,,Hij bleek gewoon geen kaartje te hebben.''