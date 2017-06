Ambtenaar vast in koffieautomaat

Ophef over functie voor veroordeelde psychiater in hulpverlening

13:38 Bij de Brabantse verslavingszorginstelling Novadic-Kentron is ophef ontstaan over de mogelijke aanstelling van een psychiater die is veroordeeld voor bezit van kinderporno. De psychiater meldde zich kortgeleden zelf bij Novadic-Kentron voor een functie en de directie wil hem een kans geven als er voldoende draagvlak is, vertelde waarnemend bestuurder Ellen Rutgers vandaag.