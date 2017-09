Amnesty: politie gebruikt taser te lichtzinnig

Volgens Amnesty blijkt uit Amerikaans onderzoek dat het inzetten van een taser bij mensen met psychische probleem gevaarlijk is. Dit risico is ook bekend bij de Nederlandse politie, stelt Amnesty die eist dat de taser niet langer wordt ingezet.

De politie in Rotterdam bevestigt dat de taser is ingezet bij de patiënt. ,,Psychiatrische instellingen moeten helaas regelmatig de hulp inroepen van agenten wanneer zij gewelddadige patiënten niet onder controle krijgen", zegt een woordvoerder. ,,Dat was ook 17 juli het geval. Agenten werden geconfronteerd met een doorgedraaide patiënt. De man was een gevaar voor zichzelf, het personeel en de agenten. Met schilden kregen de agenten de man niet in bedwang. Inzet van het stroomstootwapen waarborgde de veiligheid van iedereen en de man kon zo zijn medicatie toegediend krijgen."]