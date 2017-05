Amsterdam CS op schop voor treinverbinding Londen

Limburgse 'seks­deur­waar­der' aangehouden

16:34 De politie heeft vandaag een Limburgse deurwaarder aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij in functie vrouwen seksueel lastigviel. De man zou vrouwen de mogelijkheid hebben geboden hun schuld in natura te voldoen. Elf vrouwen deden aangifte van ongewenst seksueel contact of oneerbare voorstellen door de man.