Amsterdam kijkt Zomergasten met Van der Laan

Politie krijgt 'teken van leven' van vermiste Derya uit Haaksbergen

29 juli De politie in Nederland meldt dat de in Turkije vermiste Derya Breukers via sociale media een teken van leven heeft gegeven. ,,We willen zelf met haar of haar man Björn spreken, om er zeker van te zijn dat het goed gaat met ze." Zolang er geen persoonlijk contact is geweest blijft dat volgens de politie onzeker.