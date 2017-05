Amsterdamse agente al met hoofddoek gesignaleerd

Mbarki: ,,Onze wijkagente heeft vandaag uit solidariteit en omdat ze voor een divers korps is een hoofddoek op.''



Op straat waren de reacties overwegend positief, maar niet iedereen is blij met de geste van de wijkagente. Via Twitter reageerde de Amsterdamse politie dat het gaat om een 'individuele actie'. ,,Ons uniform is lifestyle-neutraal, daar verandert niks aan'', aldus de politie op sociale media. ,,Wij gaan met de betrokken wijkagente in gesprek.'' Ook een aantal wijkbewoners gingen de discussie met de agente aan.



De agente loopt vooruit op een plan van de Amsterdamse politietop die overweegt om een hoofddoekje toe te staan als onderdeel van het politie-uniform. Zo hoopt de eenheidsleiding meer allochtone agenten te werven. ,,We hebben het erover”, bevestigde de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg desgevraagd. In Canada mogen agentes al hoofddoeken dragen.