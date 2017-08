Amsterdamse club Abe een week dicht na vondst handgranaat

,,We begrijpen de zorgen van de buurt en van de gemeente Amsterdam en hebben daarom besloten om de locatie een week te sluiten'', is te lezen in het Facebookbericht . Ook schrijft de organisatie dat ze met dit besluit hopen de rust te herstellen in de buurt 'ten behoeve van het personeel, de bezoekers en first and foremost de omwonenden'. Vanmiddag maakte de politie bekend aanwijzingen te hebben dat de granaat bewust in het portiek in de Amstelstraat is gelegd. Het zou om een gerichte actie tegen club Abe zijn. Vanwege het lopende onderzoek kan de politie over de verkregen aanwijzingen niets zeggen.

Handgranaat

Portier mishandeld

Een maand daarvoor was een portier mishandeld door een gast die ook had gedreigd 'drie of vier' keer op de club te zullen schieten. Eerder was een man met een stroomstootwapen gepakt nadat hij de club had verlaten en in oktober 2015 had een portier aangifte gedaan omdat een bekende crimineel had gedreigd hem dood te schieten.



Burgemeester Eberhard van der Laan sloot de club vorig jaar voor enige tijd vanwege die incidenten. De nachtclub ging in november 2016 in de verkoop, nadat de grootste investeerder, Marcel Norbart, zich terug had getrokken.