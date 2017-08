Anti-terreurbakken geplaatst in Rotterdam

De eerste plantenbakken tegen terreuraanslagen zijn vanochtend geplaatst in de Witte de Withstraat in Rotterdam. Ze vormen samen een stevige barricade en voorkomen zo dat met een auto of busje op terrassen wordt ingereden. De anti-terreurbakken van burgemeester Aboutaleb krijgen het voordeel van de twijfel.