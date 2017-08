Armeense Howick (12) en Lili (11) gevonden en ondergebracht

De twee Armeense kinderen die in Nederland zijn opgegroeid en van wie de moeder twee weken geleden naar Armenië is uitgezet, zijn gevonden en ondergebracht op een veilig adres. De twee, Lili (11) en Howick (12), waren afgelopen weken ondergedoken. De voogdij-instelling Nidos is naar eigen zeggen benoemd als voogd van de kinderen.

Nidos is vrijdag daadwerkelijk met de kinderen in contact gekomen en heeft ze vervolgens op een veilig adres ondergebracht. ,,De kinderen verkeren in goede gezondheid en maken het naar omstandigheden goed. De komende periode zal onderzocht worden wat er verder met de kinderen moet gebeuren. Alle opties liggen open. We laten de kinderen eerst tot rust komen'', liet een woordvoerster weten.

De kinderen zullen op termijn worden uitgezet, en hun moeder achterna reizen naar Armenië. De kinderen zijn afgewezen voor de kinderpardonregeling. De bestuursrechter besliste enkele weken geleden dat ze mogen worden uitgezet, ondanks de talloze bezwaren. Staatssecretaris Dijkhoff heeft duidelijk laten weten dat hij geen gebruik maakt van zijn bevoegdheid om de uitzetting te verhinderen.

De klasgenootjes van de kinderen uit Amersfoort op voerden actie op het Binnenhof tegen de uitzetting en ook Defence for Children verzette zich hevig tegen uitzetting. Volgens deze organisatie zijn de kinderen in Rusland geboren en nog nooit in Armenië geweest en wonen ze al negen jaar in Nederland. De moeder is een etnische Armeense uit Azerbeidzjan. Defence for Children verzocht de rechter de uitzetting van de twee tegen te houden, omdat er meer onderzoek nodig zou zijn naar de documenten.

Een petitie tegen hun uitzetting werd bijna 16.000 keer ondertekend. In Amersfoort werd een ‘hartjestocht’ door de stad georganiseerd waaraan duizenden mensen deelnamen.

Moeder al uitgezet

De uitzetting van hun moeder zorgde voor veel opschudding omdat ze zonder haar kinderen op het vliegtuig werd gezet.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff sprak zich in detail uit over de toedracht van de zaak. Hij vertelde dat de moeder zelf ,,de afweging heeft gemaakt om niet samen met de kinderen te vertrekken''. De bewindsman vertelde ook dat de vrouw meerdere procedures heeft gevoerd om in Nederland te blijven en dat al deze aanvragen zijn afgewezen, waarbij haar telkens is gezegd dat haar verblijf in Nederland niet rechtmatig is en dat zij Nederland dient te verlaten.