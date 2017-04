Assistent-trainer Odin '59 stopt na dreiging liquidatie

Het besluit om te stoppen is in overleg gegaan met het bestuur, zo laat de club weten op de eigen website. ,,Het doet het bestuur verdriet om onder deze omstandigheden afscheid te moeten nemen van een assistent-trainer die zijn taken goed uitvoert en geliefd is binnen het team."



Het bestuur van de club schrijft verder dat het de rust in de ploeg wil bewaren en dat veiligheid voorop staat, 'voor alle spelers, ouders, vrienden, familie en bezoekers'.



Vorige week stonden Gideon G. (27) en Rigjendrig L. (21) voor de rechter. Het duo maakt onderdeel uit van een groepje uit Zuidoost dat van zeker drie liquidaties of pogingen daartoe wordt verdacht. Zij zouden Richard S. hebben willen ombrengen bij Odin '59.

Kok

S. is een contact van de Amsterdamse beroepscrimineel Mink Kok. Waar de trainer aanvankelijk ontkende mogelijk doelwit van een liquidatie te zijn, heeft hij in latere verhoren bij de politie verteld dat de verdachten het wellicht toch op hem gemunt hadden vanwege zijn banden met Kok.

De voetbalclub laat weten: ,,Rick is richting het Odin '59-bestuur altijd open en eerlijk geweest over zijn verleden. Hij geeft aan dat hij de ontstane commotie rondom zijn persoon betreurt. Het is nimmer zijn bedoeling geweest om de club in diskrediet te brengen."