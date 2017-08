Atalanta weer de meest gespotte vlinder

Oran­je­sup­por­ters vol spanning het stadion in

17:19 Duizenden oranjesupporters hebben de Grolsch Veste in Enschede vandaag overspoeld. Ze zijn gehuld in de meest bizarre creaties en allemaal onmiskenbaar vrolijk en enthousiast. Voorafgaand aan de EK-finale wordt er buiten het stadion gedanst, gezongen en bier gedronken. Mensen hangen wat rond, zitten in de zon op de trap en eten zelf meegebrachte broodjes.