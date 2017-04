Autistische Jorrit (13) reist wereld over dankzij knuffelhond Happy

Zijn ouders kletst Jorrit de oren van het hoofd, maar tegen vreemden zegt hij niets. ,,Hij is heel intelligent, maar is op sociaal-emotioneel gebied ongeveer 6 jaar'', legt zijn moeder uit. Dus een interview met Jorrit wordt lastig en hij komt ook niet zijn kamer uit, want hij krijgt net wiskunde. ,,Maar hij vindt het leuk dat het in de krant komt'', zegt ze met een glimlach. ,,Dat is goede publiciteit voor zijn boek, zegt hij.''



Het vroege leven van Jorrit is een aaneenschakeling van ziekenhuisbezoeken vanwege zijn darmproblemen. Hij krijgt nu al jaren voeding en medicatie via een permanent infuus in de bloedbaan. Eten of drinken doet hij niet. Op school werd al snel duidelijk dat de kleuter het niet trok: ,,Hij raakte snel overprikkeld, maakte weinig contact. Hij zat vooral onder de tafel met zijn handen om zijn oren." Hij kreeg de diagnose klassiek autisme en ging naar de gespecialiseerde St. Maartenschool.