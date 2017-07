Avondje in de Dasmobiel: dichter bij de das kun je niet komen

Die naam – gids Henk Dassen weet ondertussen wel raad met de

meer of minder lollige opmerkingen. ,,Ik had mijn leven ook aan de stropdas

kunnen wijden, maar het is deze das geworden”, grapt hij al bij de ontvangst.



In werkelijkheid had hij in zijn vorige leven als belastingadviseur al een zwak voor zijn dierlijke naamgenoten. Sinds hij drie jaar geleden zelf een excursie meemaakte heeft de Hengeloër er een onbezoldigde taak bij als gastheer in de Dasmobiel. Met die tot ‘groene skybox’ omgebouwde bouwkeet biedt Landschap Overijssel de mogelijkheid om een bewoonde dassenburcht tot op een meter of tien te naderen en het leven daar te observeren. Dichter bij de das kun je in Nederland niet komen.



Niet dat de twee – en een enkele keer drie – dassen zich gegarandeerd laten zien. Dit is immers de natuur, die gaat haar eigen gang. Toch ligt de score ergens tussen de 80 en 90 procent. En mochten de dassen onverhoopt niet thuis geven, dan geeft het opgezette exemplaar in het diorama waarmee de ontvangstruimte is aangekleed in elk geval een indruk.