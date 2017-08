'Baybasin zat te lang in Nederlandse isolatiecel'

De Koerd Hüseyin Baybasin heeft te lang in afzondering in de Nederlandse gevangenis gezeten. Hij kreeg deze ordemaatregel opgelegd nadat er vorig jaar juli een vliegtuigje over de gevangenis vloog met daarachter de tekst 'Free Baybasin Now'. Ook werd hij daarna overgeplaatst naar een andere gevangenis.

Baybasin, die een levenslange gevangenis uitzit in Nederland, diende een klacht in bij de beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Hij vond dat hij te lang in isolatie heeft doorgebracht. Hij werd daarin geplaatst omdat de gevangenisdirectie wilde uitzoeken of er sprake was van een vluchtpoging naar aanleiding van het overvliegende vliegtuigje. De RSJ oordeelde vandaag dat de afzondering te lang heeft geduurd en hij een financiële tegemoetkoming moet krijgen voor de dagen die hij ten onrechte in de isolatiecel heeft verbleven.

De uit Turkije afkomstige Baybasin (60) werd in 2002 tot levenslang veroordeeld vanwege betrokkenheid bij moord in Turkije, uitlokking daartoe, gijzeling en drugshandel. Hij heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn en stelt dat er ondeugdelijk bewijs is gebruikt. Volgens hem wilde de Turkse overheid hem achter de tralies omdat hij zich sterk maakte voor de Koerdische zaak.

Herziening veroordeling