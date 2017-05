Beekse Bergen bouwt vakantiehuizen tussen wilde dieren

In totaal worden er 425 luxe lodges, safaritenten en boomhutten gebouwd. Die komen midden in het safaripark te liggen waardoor bezoekers het gevoel krijgen dat ze op de Afrikaanse savanne verblijven. ,,Uniek voor Nederland en Europa”, zegt Dirk Lips, directeur en grootaandeelhouder van Libéma, dat eigenaar is van de Beekse Bergen.



Liefst 100 miljoen euro trekt Libéma uit voor het Safari Resort. Dat omhelst dan ook een gebied van 42 hectare. De uitbreiding van het safaripark betekent dat het aantal arbeidsplaatsen bij de Beekse Bergen flink toeneemt. Fase 1 levert 256 fte op. Na voltooiing van fase 2 komt daar nog eens 158 fte bij. Het gaat veelal om functies in de dierenverzorging en het groenonderhoud, maar ook voor het schoonmaakwerk en de horeca zijn mensen nodig.