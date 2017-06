Bekend door heel Nederland na een optreden op de snelweg

Sam Thomas, Stan van Wetering en Junior Huigen van de Rotterdamse brassband Brassta la Vista stonden in een eindeloze file op de A1, toen ze uit pure verveling maar muziek gingen spelen op de snelweg. De beelden van hun optreden gingen razendsnel het internet over, en binnen een dag was de band een fenomeen. Was het plan zo uitgedacht, en wie schuilen er eigenlijk achter Brass la Vista?