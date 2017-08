Bestuurster in Rijsbergen afgeleid door puppy in auto

Viaduct 'onthoofdt' bestelbus in Lochem

19 augustus Een gehuurde bestelbus is vanmiddag zwaar beschadigd geraakt bij een ongeval in de Gelderse plaats Lochem. De chauffeur had zich niet tijdig gerealiseerd dat zijn voertuig hoger was dan het viaduct onder de N346. Er raakte niemand gewond bij het ongeval.