Bewoner ziet inbraak 'live' op mobieltje: inbrekers ingerekend

De bewoner was elders in het land toen hij een zogenaamd pushbericht (bericht dat zichtbaar is in het scherm) ontving op zijn mobiele telefoon. De Leeuwarder keek daarna ‘live’ in zijn eigen woning via de beveiligingscamera’s die hij op zijn smartphone kon bekijken. Hij zag twee onbekende mannen in zijn huis lopen en waarschuwde direct de politie, zo meldt die laatste in een persbericht over de opmerkelijke aanhouding.