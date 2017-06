Bewoners serviceflat aangeklaagd voor regelen eigen maaltijden

De zogenoemde 'maaltijdenrel' is al vier maanden gaande volgens de krant. De directie van de Vondelflat in Groningen vindt dat de bewoners verplicht een maaltijd moeten afnemen van hun vaste leverancier ZINN, omdat dit in hun huurcontract staat. Wanneer ze dat niet doen, kunnen de kosten niet meer gedekt worden.



Het bestuur van de flat is zo klaar met de zaak dat ze bewoners sinds begin april een dwangsom van 500 euro opleggen voor iedere keer dat ze hun maaltijdencontract schenden. Interim-directeur van de Vondelflat Berend Lugies zegt tegen RTV Noord dat voor hem de maat vol is. ,,We hebben veel gepraat, maar het is niet opgelost. Nu lijkt het ons verstandig dat een onafhankelijke rechter duidelijkheid geeft voor nu en de toekomst over wat contractafspraken betekenen.''