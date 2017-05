'Bezuinigingen rechtsbijstand nooit bedacht om snellere veroordeling'

OM wil eerder afgewezen deskundige gebruiken in zaak-Nicole

14:30 Het Openbaar Ministerie heeft een deskundige die eerder in de zaak-Nicole door de rechtbank werd afgewezen, in hoger beroep opnieuw benaderd om statistisch onderzoek te doen. De omstreden methode moet vermoedens over de moord op Nicole van den Hurk staven.