Bierdopjes weggooien? Martin maakte er deze tafel van

De medewerker van transportbedrijf Pultrum in zijn woonplaats heeft in de loop der jaren een aardige verzameling dopjes opgebouwd. Op het hoogtepunt had ie er vierduizend. Het resultaat van jaren op doordeweekse avonden een afzakkertje nemen in zijn mancave - achterin in z'n tuin - en van gezellige weekendjes. En ook van een vorm van luiheid. ,,Het verzamelen is begonnen in mijn vorige huis. Elke keer als ik een flesje bier opende, gooide ik het dopje in een kartonnen doos in plaats van in de prullenbak. Noem het gemakzucht. Op een gegeven moment had ik er zoveel, dat ik ze bewust ging sparen. Tegenwoordig bewaar ik ze in een grote ton en in een bakje dat aan de binnenmuur van mijn mancave hangt.’’



Martin stuitte op één probleem: hij bewoont een huurhuis. En of zijn huurbaas nou zo blij wordt van een aanrechtblad gemaakt van bierdopjes? ,,Ik denk het niet. Daarom heb ik gekozen voor een tafel van bierdopjes.’’



Afgelopen week had hij nog vakantie en ging hij aan de slag. Eerst de bierdopjes tellen, daarna de dopjes met kit vastmaken aan tafeltje, vervolgens een laag epoxy giethars eroverheen gieten en op het laatst drie à vier uur met een gasbrander de luchtbellen weghalen. Het resultaat: een strakke meubel met oude witte-, nieuwe rode- én Radlergele bierdoppen.