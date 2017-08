Biermerken blijken helemaal niet zo 'historisch'

Met de tekst 'Historisch lekker, sinds 1340' wordt er door Brand (ook onderdeel van het Heineken-concern) reclame gemaakt voor hun brouwsel. De familie Brand ging volgens RTL Z echter pas bier brouwen in 1871. Maar liefst een paar eeuwen later.



Een woordvoerder van Brand verklaart tegen RTL dat de brouwerij, die vandaag de dag nog zou worden gebruikt, uit de veertiende eeuw stamt. Dat pand nam de familie Brand over en zo zou het biermerk dus een authentiek tintje hebben.



Historicus Marco Daane, die de Nederlandse biergeschiedenis in kaart bracht, noemt het tegen RTL Z kletskoek. De brouwerij die nu wordt gebruikt, is volgens hem niet hetzelfde gebouw als de brouwer in de veertiende eeuw. Dus ondanks dat er sinds 1340 in het Limburgse dorp Wijlre bier werd gebrouwen, betekent dit niet dat dit ging om het bier van Brand. Iets dat nu wel wordt beweerd.