Bijzonder nestje wilde katten in Vijlenerbos levert schattige beelden op

In 2014 werden voor het eerst sinds eeuwen weer wilde katten in de vrije natuur in Nederland geboren. Sindsdien is de wilde kat bezig aan een opmars. ,,In maart verscheen ze als een dikzak voor de wildcamera, om eind april plots als een ranke dame te poseren'', weet Laura Kuipers, die in opdracht van ARK Natuurontwikkeling cameraval-onderzoek uitvoert naar de wilde kat in Zuid-Limburg. ,,Op een zeker moment scharrelde deze notoire nachtbraakster zelfs overdag rond in het Vijlenerbos.''



Kuipers vermoedde toen al dat het hier ging om een nieuwbakken moeder die voor haar hongerige jongen op pad ging. ,,En jawel hoor: half juni verscheen de kat met haar ‘vrolijke vijfling’ pal voor de camera!'' Gemiddeld worden er in een nestje van een wilde kat drie tot vier jongen geboren.



De wilde kat was al sinds de vroege Middeleeuwen uit Nederland verdwenen. Vanuit de Eifel en Ardennen breidt de soort zich tegenwoordig sterk uit.