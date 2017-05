Bizar: 2 eeneiige tweelingen in één kapperszaak

Wie Hairstudio Double in Goes binnenstapt, krijgt waarschijnlijk de neiging om toch eerst maar even langs de opticien te gaan. Maar het plotselinge dubbelzien is niet aan de ogen van de klanten te wijten. Bij de kapsalon aan de Schuttershof lopen namelijk twee eeneiige tweelingen rond: eigenaresses Celise en Lindsay de Nijs en medewerksters Kim en Jody van Akkeren.

De 25-jarige Celise en Lindsay openden in oktober 2014 hun eigen kapperszaak aan de Schuttershof. Daarmee kwam de langgekoesterde wens uit om samen een kapsalon te beginnen. De naam Hairstudio Double is uiteraard gekozen vanwege de sterke uiterlijke gelijkenis tussen de zussen.

Met hun uniforme werkkleding aan zijn de twee nauwelijks uit elkaar te houden. Gelukkig dragen ze een naambordje, al zijn er volgens Celise ook andere handigheidjes om het onderscheid tussen haar en haar zus te bepalen. Ze wijst op haar kin. ,,Ik heb hier een kuiltje en in mijn nek een moedervlek. Dat heeft Lindsay niet.”

De tweelingzussen zien er de ene keer meer hetzelfde uit dan anders, maar het is niet zo dat ze extra hun best doen om zo veel mogelijk verwarring te zaaien over wie wie is. ,,We spreken echt niet van tevoren af welke kleur lippenstift we de volgende dag gebruiken en of we ons haar los of vast doen”, zegt Celise.

Naast haar schudt Lindsay resoluut het hoofd. ,,We zijn tweeling, maar ook individuen. Als kind vonden we het al verschrikkelijk als we dezelfde kleding en kapsels moesten dragen. Onze moeder deed eens een knot in onze haren, maar die heeft er niet lang in gezeten hoor!”

Taakverdeling

Op innerlijk vlak zijn er eveneens verschillen, maar volgens de zusjes heeft dat vooral voordelen. ,,De taakverdeling gaat bij ons helemaal vanzelf”, zegt Lindsay. ,,Ik vind het vreselijk om de administratie te doen. Celise niet, dus dat neemt zij voor haar rekening.”

Celise knikt. ,,Lindsay doet de stagebegeleiding, daar is zij dan weer heel goed in.” Zelfs op kappersgebied hebben ze ieder hun eigen specialiteit. Celise is expert in hairextensions en kleuringen, Lindsay staat bekend om haar kniptechnieken en specialiseert zich momenteel in krullen.

Toeval

Het was nooit het streven om nóg een eeneiige tweeling toe te voegen aan het team, maar het toeval besliste anders. ,,Kim was onze collega bij de kapperszaak waar we tot 2014 hebben gewerkt”, legt Celise uit. ,,We verloren elkaar uit het oog toen wij voor onszelf begonnen, maar ongeveer een jaar geleden kwamen we elkaar tegen tijdens een dagje shoppen. Zij zocht ander werk en zo is het balletje gaan rollen.”