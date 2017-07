Bloedstollende race om titel NK Fietskoerieren

Tientallen fietskoeriers die gevaarlijk slalommend langs elkaar rijden, met pakketjes en spullen op de rug. Gisteren stond op de Nedereindse Berg in Utrecht de Nederlandse titel voor beste fietskoerier op het spel. Titelverdediger Jaime van der Lugt van organisator Fietskoerier Utrecht probeert kampioen te blijven. De deelnemers krijgen tijdens de wedstrijd allemaal een aantal manifesten met opdrachten die ze zo snel mogelijk moeten afwerken. Wie daarmee klaar is, krijgt een finale-manifest en wie dat als eerste voltooid heeft, is de winnaar.