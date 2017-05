Boa constrictor ontsnapt uit woning in Duiven

De ongeveer 1.10 meter lange slang is volgens de politie niet direct gevaarlijk, toch moeten mensen voorzichtig zijn. ,,Alhoewel de slang niet giftig en niet gevaarlijk is voor mensen, kunnen ze, wanneer ze vastgenomen worden en zich bedreigd voelen, wel proberen te bijten", schrijft de politie.

De politie benadrukt dat het niet verstandig is om zelf actie te ondernemen. ,,Laat het vangen over aan een deskundige. Blijf op afstand van het dier en bel de politie."

De wurgslang is van een vader en zoon. De vader vergat gisteren het terrarium af te sluiten en kwam rond 0.00 uur erachter dat 'Spike' weg was. De twee hebben nog tot 01.00 uur tevergeefs gezocht naar de slang.

In huis

De vader vermoed dat Spike zich nog in huis bevind. Het huis was volledig afgesloten, alleen op de bovenste etage stond een raampje op tuimelstand open. Technisch gezien is het mogelijk dat de slang via de trap naar boven is gegaan, maar volgens de eigenaar is dit 'onwaarschijnlijk'.