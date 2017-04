Boeren bouwen Abraham voor Koning in tuin achterburen

De koninklijke Abraham bestaat uit zo'n veertien hooi- en strobalen, al dan niet verpakt in verschillende kleuren landbouwplastic. De bouwers - alles bij elkaar een man of vijftien - komen uit Friesland, Drenthe en Twente. Ze reden naar het weiland van melkveehouder Marinus Jan Bos vlakbij landgoed De Horsten, bouwden de 'stropop' woensdagmiddag op en voorzagen hem van een houten kroon en een oranje sjerp. De ogen en mond maakten ze van appels. Het hoofd van de koninklijke Abraham is gemaakt van een roze hooibaal waarmee de bouwers aandacht willen vragen voor Pink Ribbon, de stichting die zich inzet voor de strijd tegen borstkanker.

Geintje

Het plan voor de stropop ontstond afgelopen maandag, verklaarde initiatiefneemster Eline Vedder tegenover RTV Drenthe. ,,Ik zat met een aantal boeren bij elkaar en we kregen het ineens over de koning. Bij ons in de buurt is het gebruikelijk dat je een grote pop maakt met stro als iemand vijftig wordt. En toen vroegen we ons af of er wel iemand is die een pop maakt voor Willem-Alexander."