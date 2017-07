Boetes voor automobilisten op vluchtstrook na dodelijk ongeluk

Agenten vinden verdwaalde vrouw maar raken zelf ook de weg kwijt

21:16 Hulpdiensten hebben vanavond met een drone een verdwaalde vrouw in natuurgebied Witteveen bij Haaksbergen terug weten te vinden. De drone mocht daarna nog even blijven vliegen, want de agenten wisten de weg zelf ook niet meer terug te vinden.