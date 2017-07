Bonnenboekje waterpolitie blijft een maand lang dicht

De drie politievakbonden waarschuwen in een brief aan Erik Akerboom ook voor meer acties. ,,We denken aan langzaam-vaaracties, of het doorzoeken van veerboten op drugs'', licht Springer toe. ,,Uiteindelijk kan het publiek daar ook hinder van ondervinden.''



De korpsleiding van de politie zei gisteren de brief te hebben ontvangen. ,,We bestuderen de brief nog, maar zijn vooralsnog niet van plan de actie aan te vechten bij de rechter'', aldus een politievoorlichter.



De waterpolitie waakt niet alleen over de veiligheid op de binnenwateren, maar ook langs de kuststrook. Daarbij let ze onder meer op gestolen goederen, afvalstoffen en verdovende middelen die via het water worden vervoerd.



Ook het bestrijden van milieucriminaliteit, zoals vuilnisdump, en mensensmokkel behoort tot het takenpakket. Daarnaast controleert de waterpolitie of schippers niet te lang aan het roer staan om het risico op aanvaringen terug te dringen. In totaal telt de waterpolitie zo’n 170 man.