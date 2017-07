Borstkankermedicijn toch in basispakket

Onderhandelingen hebben ervoor gezorgd dat de prijs veel lager uitvalt, aldus het ministerie vandaag. De afspraken gelden tot en met 2020. Schippers heeft ook besloten om maximaal 6 miljoen euro ter beschikking te stellen voor extra onderzoek. Dat moet duidelijkheid geven of palbociclib en vergelijkbare toekomstige middelen het best als start- of als vervolgbehandeling kunnen worden gebruikt.

Het Zorginstituut concludeerde in april van dit jaar dat palbociclib effectief is bij de behandeling van borstkanker, maar ook dat het behoorlijk duur was. De totale jaarlijkse kosten zouden daardoor op zo'n 118 miljoen euro uitkomen. Het advies was het middel daarom niet in het basispakket op te nemen, tenzij de prijs zou worden gereduceerd.