Brabants stel trouwt na relatie van 26 jaar om naar Amerika te kunnen

Het begon allemaal vorig jaar maart toen twee collega's van Van Bussel voor werkgever ASML naar Amerika vertrokken. Tijdens hun afscheidsfeest fantaseerde het stel over hoe het zou zijn om met hun gezin iets dergelijks te doen. Kort daarna volgde een mailtje met de vraag of de Astenaar inderdaad ook naar Saratoga Springs wilde komen.



Kersten vertelt: ,,Dat hebben we toen meteen in de groep gegooid. We wilden alleen gaan als het hele gezin erachter zou staan." De kinderen, Brecht (14), Loet (11) en Roos (9), waren het al snel eens: 'Papa moet gewoon gaan en wij gaan mee!' Vooral oudste dochter Brecht is een al enthousiasme: ,,Ik wil graag een andere cultuur meemaken. Het lijkt me leuk en gaaf om ergens anders te wonen dan waar ik al mijn hele leven heb gewoond."