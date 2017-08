Brabantse Fipronil-verdachte woest: 'NVWA straft mij voor hun blunders'

MILL/NEDERHEMERT - De Tweede Kamer debatteert morgen over het fipronilschandaal. Als dat debat voor iemand interessant is, is het wel voor Nick Hermens (28) uit Mill. Het Openbaar Ministerie (OM) beschouwt hem als medeverdachte, zelf houdt hij vol dat hij de klokkenluider is.

Het leven van Nick Hermens staat in de pauzestand. Hij is een van de drie Nederlandse verdachten in de fipronilaffaire. De twee eigenaren van Chickfriend, die het gewraakte middel gebruikten in kippenstallen, zitten vast.

Hermens is vrij, maar geldt wel als verdachte. Het OM en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vermoeden dat hij met zijn bedrijfje Pro-farma betrokken was bij de levering van het goedje.



Als Nick Hermens door Mill loopt, voelt hij ogen in zijn rug prikken. Sinds hij werd aangemerkt als verdachte in de fipronilzaak is alles anders. Als mensen hem tegenkomen, vragen ze: 'Jij hier? Jij was toch op de vlucht?' Of: 'Was jij niet gearresteerd?'

Anonieme tip

Quote Ik heb geen computer, ik heb geen administratie, ik heb niks. Nick Hermens Zelf zegt Hermens dat hij juist de klokkenluider was en 'eind vorig jaar of begin dit jaar' met een anonieme tip de NVWA erop wees dat zijn ex-zakenpartner Patrick R. en Chickfriend met fipronil bezig waren. ,,Ik snap dat de NVWA dacht dat ik er wat mee te maken had. Er werden etiketten van Pro-farma gebruikt. Dat deed mijn ex-zakenpartner. Maar dat ze mij nu nog niet gelooft, nu ik het heb uitgelegd, daar kan ik niet bij. Het lijkt alsof de NVWA gepikeerd is omdat ze zelf heeft geblunderd.’’



De status van verdachte legt Hermens' leven lam. Anderhalve week geleden nam de NVWA zijn computer en administratie in beslag. Met zijn bedrijf, dat net aan een groeispurt bezig was, gaat het de verkeerde kant op. ,,Ik heb geen computer, ik heb geen administratie, ik heb niks. Ik kan praktisch niets doen.’’

Vakantie

Op het moment dat de NVWA bekendmaakte dat Hermens verdachte was, was hij net op vakantie gegaan, naar Denemarken. Een rustig, ontspannen verblijf werd het niet. Terug in Mill krijgt hij harde vragen of - vervelender nog - merkt hij dat er achter zijn rug wordt gepraat.

,,Er wordt best veel geroddeld in een dorp’’, zegt hij. ,,Ik bén nooit gearresteerd en ik bén nooit gevlucht. Op de dag dat de NVWA voor de tweede keer huiszoeking deed, was ik toevallig net met mijn gezin op vakantie gegaan. Stond allang gepland!’’



Morgen debatteert de Tweede Kamer over de fipronilzaak. Dat er inderdaad een anonieme tip over Chickfriend is binnengekomen, erkent minister Edith Schippers (Volksgezondheid) inmiddels. Hermens zegt dat hij het debat vol interesse zal volgen. Maar of zijn situatie erdoor verandert, is zeer de vraag.

Schade

Ondertussen vreest hij voor zijn bedrijf. De schade is al opgelopen tot boven de ton, zegt hij. Juist nu de voor hem normaliter zo lucratieve zomermaanden zijn aangebroken, ligt Pro-farma - dat schoonmaak- en bestrijdingsmiddelen aan de agrarische sector levert - vrijwel stil.

Quote Er wordt best veel geroddeld in een dorp. Maar ik bén nooit gearresteerd en ik bén nooit gevlucht. Hermens hoopt dat in het onderzoek naar de tip duidelijk wordt dat die van zijn IP-adres werd verstuurd. Hoe langer dat duurt, hoe somberder zijn toekomst. ,,Ik moet er rekening mee houden dat het nog maanden duurt. Overleeft mijn bedrijf dat?’’

'Niet klagen'

Hij denkt niet dat ex-zakenpartner Patrick R. en de mannen van Chickfriend te kwader trouw waren. Roekeloos, zeer roekeloos, dat waren ze wel. ,,Ze hadden moeten nagaan of fipronil wordt opgeslagen in de vetlaag van kippen en zo in eieren terechtkomt. Ze moeten worden gestraft. Als je met vuur speelt, moet je niet klagen als je je vingers brandt.’’

Zelf voelt hij zich onveilig. Vergelijk de invallen van de NVWA met een woninginbraak, zegt hij. ,,Er waren mensen in mijn huis. Ze zaten aan mijn spullen. Als de buurvrouw even langskomt en in de keuken staat, schrik ik en denk ik: daar heb je ze weer.’’