Brandweer redt paard uit sloot langs A7

Voor dit paard begon de week op een ongebruikelijke wijze. Het dier raakte vanochtend vroeg namelijk te water. Dat gebeurde langs de A7 bij Purmerend, waar de spitsstrook vanwege dit ongeval ook een tijdje was gesloten. De brandweer was snel ter plaatse en slaagde er uiteindelijk in om het paard te kunnen redden.