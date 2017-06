Brandweervrouwen klagen over te zware conditietest

Traas klaagt dat ze hetzelfde moet doen als een vitale jongen van 18. ,,De test maakt geen onderscheid meer naar lengte, leeftijd en geslacht". Het tegenargument van Brandweer Nederland is dat we ook hetzelfde werk doen. ,,Volgens mij klopt dat argument niet." Toch heeft de organisatie wel begrip voor de situatie en staat open voor discussie.



De vakbond beargumenteert dat brandweerwerk een teamprestatie is. ,,Wij vormen bij de brandweer een team van zes mensen en met dat team lossen we het probleem op. Daar zijn meer talenten voor nodig dan alleen de fysieke. En dan is het goed dat er diversiteit is en geen eenheidsworst." Zij zien liever een conditietest in de vorm van een fietstest. ,,42 kilo meedragen is voor een vrouw van 50 kilo veel zwaarder dan voor een jongeman van 80 kilo", aldus voorzitter Marcel Dokter.



Het College voor de Rechten van de Mens doet over twee maanden uitspraak.