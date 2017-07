Bruidsmeisje bij vreemden: Als dat maar goed gaat

Al lange tijd droomt Maartje van Polen (8) ervan bruidsmeisje te zijn. Er is alleen één probleem: al haar familieleden en de kennissen van haar ouders zijn al getrouwd. Moeder Sandra plaatst een oproepje in het AD: 'Bij wie mag Maartje van 8 bruidsmeisje zijn? Ze wil dit zóóó heel erg graag, maar iedereen die we kennen is al getrouwd. U maakt haar daar erg blij mee!'. En dat leverde succes op. Gerard Ekdom, Radio 2, regelde een bruidspaar. En zo werd 7-7-2017 een bijzondere dag voor Maartje.