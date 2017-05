Bucket Boys zetten 'onzichtbare' superhelden in zonnetje

VideoMensen die iets bijzonders doen of juist een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Voor het duo Thijs Meeuwsen en Joep ten Hove – alias Bucket Boys – zijn het allemaal Superhelden . Voor AD.nl maken ze wekelijks onder deze naam video’s over helden die doorgaans onzichtbaar zijn voor het grote publiek.

Bucket Boys zijn op YouTube bekend vanwege hun vele filmpjes waarin ze bucketlists – wensenlijsten – afwerken. ,,We reizen de wereld over en doen precies waar we zin in hebben’’, zegt Thijs Meeuwsen (29) die met Joep ten Hove (27) de video’s maakt. En dat zijn de gekste dingen. Als gabber in een aussie naar een klassiek concert bijvoorbeeld. Of naar het Limburgse plaatsje America om verkleed als Mexicanen een muur te bouwen.

Hun eerste kennismaking was tijdens hun studententijd in Utrecht. Allebei uit Brabant, dus het idee om een carnavalskraker te schrijven was snel geboren. Het werd een hit in studentenkringen en de heren besloten om meer met elkaar te doen. En met succes. Inmiddels hebben ze als Bucket Boys binnen twee jaar tijd vijftien virals gescoord en heeft hun kanaal 33.312 abonnees.

Wat willen jullie met Superhelden laten zien?

Thijs: ,,We gaan mensen in het zonnetje zetten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo hebben we een Schot opgewacht die voor een dierenkliniek 31 marathons wil lopen in Scheveningen. We hebben hem een massage aangeboden op het strand. Maar we hielpen ook een wielerfan. Hij wilde volgende maand de wereld rondfietsen maar nu is zijn fiets gestolen. Op zijn Facebookpagina stond dat hij gek is op picknicken, mooie vrouwen en een zonneke. Om het leed te verzachten hebben we dat voor hem geregeld. En we roepen natuurlijk ook op om hem te helpen: of het nou om wat geld of een leenfiets gaat.’’

Dit is een ander soort video’s dan jullie normaal maken.

Thijs: ,,Dat valt wel mee. We hebben eerder 16 kuub paardenmest op de stoep van De Mandemakers Groep in Waalwijk gestort uit protest tegen hun annuleringsregeling. Dat was een hart onder de riem voor mensen die de dupe zijn geworden van de kleine lettertjes in hun contract. Het gaat er gewoon om dat we mensen helpen en in het zonnetje zetten. Mensen die iets bijzonders doen, maar niet zichtbaar zijn voor het grote publiek.''

