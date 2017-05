Buren over gijzelnemer: Het ging al lang niet goed met Frans

,,Dat ik niet heb ingegrepen toen ik zag dat het steeds slechter met Frans ging, neem ik mezelf kwalijk.’’ Dat zegt een bewoonster van het appartementencomplex aan de Arnhemse Hommelseweg, waar gijzelnemer Frans S. woont. De 57-jarige Arnhemmer bracht gisteren de wijk Klarendal in rep en roer door twee mensen drie uur lang te gijzelen in het wijksteunpunt iets verderop in de straat.

Het ging al heel lang niet goed met Frans, zeggen verschillende bewoners van het appartementencomplex. ,,Ik had niet verwacht dat hij tot zoiets in staat was’’, zegt een buurman. ,,Wel zag ik dat het niet goed met hem ging. Niet dat hij verward was, maar hij verrommelde zijn flat. Er stonden veel vuilniszakken.’’

Nadat een politie-eenheid de gijzelnemer had gearresteerd was bij sommige buurtbewoners al snel duidelijk dat het om Frans ging. ,,Voor ik het wist stonden er ineens vijftien rechercheurs voor zijn deur. Ik moest naar binnen’’, zegt een flatbewoonster.

De politie boorde gaten in zijn voordeur om met kleine camera's met woning te kunnen doorzoeken. Uiteindelijk rammen ze een grote ruit in om de woning binnen te komen. ,,Hij had wel wat problemen met instanties, zat ook in schuldsanering, zegt een vrouw, die regelmatig contact met hem had. ,,Ik vroeg laatst nog hoe het met hem ging. Heel goed, zei hij, maar ik wist dat hij loog. Hij wilde er niet graag over praten. Hij was psychisch niet in orde.’’

Het zelfde beeld hebben andere buurtbewoners. Voor zijn appartement waarvan de ingebeukte ruit met een houten spaanplaat provisorisch is dichtgetimmerd vertellen twee buurvrouwen over hun ervaringen met Frans. ,,Hij was doodongelukkig. Ik mag niet diagnosticeren, maar hij was psychisch niet orde. Laat het ik het maar zo voorzichtig zeggen. Een tijdje geleden hoorde ik hem in zichzelf praten. Hij was heel boos. Dat was hier in de kelder. Toen hij mij zag en herkende draaide hij ineens bij en was hij de vriendelijkheid zelve.’’

Broos

Tien jaar woonde hij in het appartementencomplex. Daarvoor zou hij om de hoek in Van Spaenstraat hebben gewoond. Hij zou al jaren werkloos zijn geweest. Daarvoor zou hij klusjesman zijn geweest.

Behalve zijn geestelijke toestand ging het lichamelijk niet goed met Frans. ,,Hij had een hartkwaal. Ik heb wel eens gezegd dat we Frans nog eens dood in zijn appartement zullen vinden. Een buurman heeft de politie gewaarschuwd dat zijn gezondheid heel broos is’’

Een buurvrouw ziet nog een lichtpuntje voor Frans. ,,Het is te hopen dat hij nu de hulp krijgt die hij verdient.’’